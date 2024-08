Kinder- und Jugendförderung in Mettmann Bauspielplatz geht mit Abschlussfest am Freitag zu Ende

Update | Mettmann · „Kids for nature“ heißt das diesjährige Motto des Allzeit-Liebling namens Bauspielplatz. Neben handwerklichem Know how wurde Ddemokratie und soziale Kompetenz vermittelt.

12.08.2024 , 17:23 Uhr

Auch die Betreuenden freuen sich aufs Bauspielplatz-Abschlussfest. Foto: Köhlen, Stephan (teph)