Rechtzeitig anmelden : Bauspielplatz öffnet am 15. Juli seine Türen

Bauspielplatz öffnet am 15. Juli seine Türen

Mettmann In diesem Jahr steht das Thema Umweltschutz im Mittelpunkt. Anmeldung ist im Internet möglich.

Vom 15. Juli bis 23. August öffnet der Bauspielplatz auf dem Bolzplatz des Konrad-Heresbach-Gymnasiums für Kinder von 6 Jahren bis 14 Jahren seine Tore. Über den Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW wird der Bauspielplatz mit einer Summe in Höhe von 15.000 Euro gefördert.

In diesem Jahr lautet das Motto „Stadt der Kinder: Komm wir retten die Welt!“. Gemeinsam wollen die Kinder aus Abfallholz eine Stadt der Kinder bauen, in der die Natur geachtet und in der der Umweltschutz mal richtig ernst genommen wird. Gemeinsam werden Aktionen und Projekte für eine nachhaltigere und ökologischere Zukunft überlegt.