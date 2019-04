Gebäude ist eingerüstet : Eigentümer plant Haus-Sanierung

Das Haus an der Johannes-Flintrop-Straße ist eingerüstet. Der Container ist mit Bauschutt befüllt. Foto: Christoph Zacharias/Christopoh Zacharias

Mettmann In dem verfallenen Gebäude an der Johannes-Flintrop-Straße wird gearbeitet.

Die Bauruine an der Johannes-Flintrop-Straße scheint aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt worden zu sein. Jedenfalls ist das Haus eingerüstet. Vor dem Haus steht ein Container, der derzeit mit Bauschutt befüllt wird. Die Haustür stand gestern offen. Offenbar plant der Besitzer eine Sanierung des leerstehenden Hauses. Vor mehr als fünf Jahren, so berichten Anwohner, wurde hier ein Umbau begonnen, dann aber einfach abgebrochen. Seither hatte sich das unfertige Haus zu einer Abladestelle für Unrat entwickelt.

Die Anwohner waren stinkesauer. „Von wild wuchernden Pflanzen, verstopften Dachrinnen bis hin zu zugenagelten Fenstern – das Haus ist zu einem Schandfleck in der Straße geworden“, schimpfte die Anliegerin Ulrike Kircher-Poetsch vor zwei Jahren. Offenbar ist jetzt Besserung in Sicht. Das zweite „Geisterhaus“ an der Bahnstraße wartet indes immer noch auf seine Fertigstellung. Der Eigentümer war mal Gschäftsführer einer Immobilienfirma. Mehr weiß man derzeit nicht. Jedenfalls ist die Bauruine kein Schmuckstück und dient auch als Müllhalde.