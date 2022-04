Bauprojekte in Mettmann : Spatenstich für Kita und Feuerwehr

Spatenstich an der Sudetenstraße: (von links) der Amtsleiter Feuerwehr und Rettungsdienst Matthias Mausbach, Kita-Architekt Holger Kolp, Gerätehaus-Architekt Oliver Buddenberg und Bürgermeisterin Sandra Pietschmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann In Obschwarzbach beendet der Baustart eine mehrmonatige Hängepartie. Über vier Millionen Euro werden investiert in die Erweiterung von Kita und Feuerwehrgerätehaus.

Rathausspitzen mit Spaten in der Hand, singende Kinder, eine bereits ausgehobene Grube, Baukran und Matsch – aus all diesen Zutaten wird in Mettmann Obschwarzbach die Zukunft gemacht. Seit gestern ist an der Sudetenstraße eine mehrmonatige Hängepartie vergessen. Mit einem gemeinsamen Spatenstich starteten Erweiterung und Umbau von Feuerwehrgerätehaus – für 1,4 Millionen Euro – und der städtischen Kita für 2,7 Millionen Euro.

Die Summen sind als Größenordnungen zu betrachten – sagen die Architekten und Bauexperten der Mettmanner Verwaltung. Zurzeit galoppieren die Baupreise. Der Grund für die mehrmonatige Verzögerung war, dass die erste öffentliche Ausschreibung zu keinem ordentlichen Vertragsabschluss führte. Erst als beide Bauprojekte zusammengefasst wurden, fanden sich Firmen, die auf dem engen Bauplatz, in den schmalen Anwohnerstraßen und der nicht immer einfachen Hanglage mit eventuell felsigem Baugrund die Erweiterungsbauten angehen wollen.

Info Es gibt insgesamt 18 Kitas in Mettmann Kinderbetreuung In Obschwarzbach, an Rheinstraße, Teichstraße, Händelstraße und Kirchendelle gibt es insgesamt fünf städtische Kitas in Mettmann. Daneben betreiben die evangelische Kirche vier und die katholische Kirche drei Kindergärten. Hinzu kommen die Arbeiterwohlfahrt (2), die Caritas (1) und Elterninitiativen mit insgesamt drei Kitas. Der Jugendhilfeausschuss erfuhr: Auch nach drei Vergaberunden bleiben in diesem Jahr 202 Kinder ohne Betreuung.

Die städtische Kita bekommt Platz für weitere 17 Kinder – was die jungen Familien in der Nachbarschaft sehr begrüßen. Denn zurzeit sind die 46 Betreuungsplätze bei Weitem nicht ausreichend. Kita-Leiterin Angelika Schwarz und ihr Mitarbeiterinnen versorgen momentan nur Kinder ab drei Jahre, so Schwarz. Sobald im kommenden Jahr die neue Kita-Gruppe aufmacht, sollen auch Mädchen und Jungen ab einem Jahr hier einen Platz finden. Ein Mehrzweckraum, Küche, Sozial- und Büroräume für die Erzieherinnen kommen hinzu. Der Anbau an die Kita wird auf dem heutigen Parkplatz entstehen. Seitlich neben dem Haus wird eine Landschaftsarchitektin zum Abschluss eine neue Außenspielfläche gestalten. Geschützt durch gelbe Helme und leuchtend orange Warnwesten sangen die Kita-Kinder zum Spatenstich ein eigens einstudiertes Lied.

Den Kindern aus der städtischen Kita Obschwarzbach stehen mit der Baustellen spannende Monate bevor. Am Montag sangen sie ein Lied und stemmten selbst einen Spaten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)