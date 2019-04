Mettmann : Bauherr plant Neubau in der Oberstadt

Mettmann Das marode Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Oberstraße/Mittelstraße in Mettmann wird abgerissen.

Die Vorgeschichte: Das Haus wurde vor mehr als einem Jahr verkauft. Der neue Eigentümer kündigte den Mietern, ließ es leer räumen, entkernen und begann mit der Sanierung. Er hatte sogar die Fensterrahmen im alten Stil in Auftrag gegeben. Die Baugenehmigung lag vor. Als die Bauarbeiter die Verschalung der Frontseite entfernten, stießen sie auf morsche Balken. Experten nahmen die marode Holzkonstruktion unter die Lupe. Ihr Urteil: Baustopp, Einsturzgefahr, Arbeiten einstellen. Der neue Eigentümer hatte einen Gutachter für denkmalgeschützte Häuser beauftragt, der das Haus unter die Lupe genommen hat. Keine Chance: Die Holzkonstruktion ist nicht mehr zu retten. „Ein Wunder, dass das Haus so lange gestanden hat“, sagt Baudezernent Kurt-Werner Geschorec von der Mettmanner Bauverwaltung. Das Architekturbüro Stamm-Jarmer aus Süchteln hat einen bemerkenswerten Entwurf erstellt, der sich in seiner äußeren Form an das alte Haus anlehnt und sogar den Baustil mit aufnimmt. In dem Neubau, so der Eigentümer, sind sechs Wohnungen auf zwei Etagen geplant. Noch unklar ist, was für ein Geschäft ins Erdgeschoss zieht. Der Eigentümer hat bereits den Kontakt mit der Oberstadt-Initiative gesucht und will mit ihr beraten, was für ein Geschäft dort einziehen soll. „Es wäre natürlich schön, wenn es ein Geschäft wäre, das zusätzliche Frequenz in der die Oberstadt bringt“, sagt der Eigentümer, ein gebürtiger Mettmanner.