Bauen-Kaufen-Wohnen in Mettmann Wie Mieter zu Eigentümern werden

Zwei Zahlen beschreiben den Wunsch nach Wohneigentum: 80 Prozent der Deutschen träumen davon, in ihren eigenen vier Wänden zu leben. Dieser Wert stammt aus dem März 2022. 1500 Menschen ab 18 Jahren gaben Auskunft, der Immobilienfinanzvermittler Engel & Völkers Finance ließ nachfragen. Und: Ein von der LBS in Nordrhein-Westfalen vermitteltes, gebrauchtes Einfamilienhaus war im Oktober mit 314.700 Euro durchschnittlich fast 50.000 Euro günstiger als noch im April, teilt die LBS mit. Wie können sich Mieter in Zeiten von steigenden Zinsen und fallenden Preisen ihren Wunsch von der eigenen Immobilie erfüllen? Worauf müssen sie achten?