Winter in Mettmann Baubetriebshof für Schnee und Eis gerüstet

Der Himmel bleigrau, die Temperaturen im Keller: Insbesondere Autofahrer müssen jetzt auf Straßen mit Glätte rechnen. Prognostiziert ist: Bis in tiefe Lagen kann es Schnee geben. So prognostiziert es der Deutsche Wetterdienst. Was für ganz Nordrhein-Westfalen gilt, stimmt auch für Mettmann. Zum ersten Winterdienst sind Montagmorgen die Mitarbeiter des Baubetriebshofs ausgerückt.