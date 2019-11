Bauarbeiten in Mettmann : Nordstraße – jetzt ist Geduld gefordert

Mettmann Wegen Bauarbeiten ist seit Dienstag ein Teil der Straße gesperrt. Autofahrer sind genervt, Anwohner sind froh.

Ute Wille, die in besagter Tankstelle arbeitet, kann das Verkehrschaos jeden Tag aus dem Fenster beobachten: „Morgens geht es hier richtig rund. Ich denke jedes Mal, ich bin im falschen Film“, berichtet sie. Viele Autofahrer, die sich in der Region nicht auskennen, kommen in die Tankstelle und bitten um Rat. „Ich würde dann ja gerne auf Schleichwege verweisen, aber das darf ich nicht“, sagt die 58-Jährige. Am schlimmsten treffe es Schüler und Busfahrer. Am Dienstagmorgen, dem ersten Tag der Sperrung, sei die Verwirrung besonders groß gewesen: „Ich hatte das Gefühl, das niemand wusste, wo welcher Bus fährt“, sagt sie. Sie kritisiert die mangelnde Informationspolitik und den Zeitpunkt der Baustelle: „Das hätte man auch schön in den Herbstferien machen können“, bemängelt sie.