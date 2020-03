Autobahn in Höhe Mettmann : Bauarbeiten an der A3 – Verkehrsführung einspurig

Unser Archivfoto zeigt die A3 zwischen Hildener Kreuz und Raststätte Ohligser Heide. Foto: Stephan Köhlen

Mettmann (arue) Auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Solingen und dem Autobahnkreuz Hilden sowie zwischen der Anschlussstelle Mettmann und dem Autobahnkreuz Hilden wird der Landesbetrieb Straßen zur Vorbereitung der nächsten Bauphase die Verkehrsführung ändern.

Das teilt das Unternehmen jetzt in einer Presseerklärung mit.

Demnach stehen am Mittwoch, 25. März, von 9 bis 15 Uhr und Mittwochnacht, 25. auf 26. März, von 20 bis 5 Uhr den Verkehrsteilnehmern in Höhe des Autobahnkreuz Hilden in Fahrtrichtung Oberhausen nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Zudem ist in dieser Zeit keine Überfahrt auf die A46 nach Düsseldorf möglich. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Mettmann.

Am Donnerstag, 26. März, von 9 bis 15 Uhr, und am Freitag, 27. März, von 9 bis 14 Uhr sind zwischen der Anschlussstelle Solingen und den Autobahnkreuz Hilden in Fahrtrichtung Oberhausen nur zwei Fahrspuren befahrbar.

Ein weiterer Engpass besteht zwischen der Anschlussstelle Mettmann und dem Autobahnkreuz Hilden in Fahrtrichtung Frankfurt. Am Donnerstag, 26. März, von 9 bis 15 Uhr und am Freitag, 27. März, von 9 bis 14 Uhr sind vor dem Autobahnkreuz Hilden auf einer Länge von etwa zwei Kilometern nur zwei Fahrspuren befahrbar. Zwischenzeitig kommt es hierbei kurz zu weiteren Engpässen, so dass hier in einem Teilstück für kurze Zeit nur eine Fahrspur zur Verfügung steht.

Seit März 2017 saniert der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen abschnittsweise die Fahrbahn der Autobahn 3 zwischen der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen und dem Autobahnkreuz Hilden. Bis Sommer 2018 erfolgte die Erneuerung des ersten Bauabschnitts von Opladen bis Solingen. Im Oktober 2018 begannen die Arbeiten im zweiten Abschnitt von Solingen bis Hilden. Die Vorplanungen laufen bereits seit 2013. Die A 3 ist eine der am stärksten befahrenen Straßen Deutschlands.

(arue)