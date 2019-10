Umbau in Mettmann : Bauarbeiten am Jubi dauern bis 8. November

Foto: Alexandra Rüttgen Der Weihnachtsbaum kommt erst am 11. November auf den Jubiläumsplatz. Grund sind die aktuellen Bauarbeiten rund um den Standort des ehemaligen Waschbretts, die noch bis zum 8. November andauern.

Mettmann (arue) Am Dienstag, 29. Oktober, werden auf dem Markt sowie vor den Rathaus an der Neanderstraße große Weihnachtsbäume aufgestellt. Deshalb kann es in der Oberstadt sowie an der Neanderstraße zweitweise zu kleineren Behinderungen für den Verkehr kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. Der Tannenbaum auf dem Jubiläumsplatz kann dagegen erst frühestens am 11. November aufgestellt werden. Der Grund: Die Bauarbeiten in diesem Bereich dauern länger als erwartet. Die Arbeiten ziehen sich voraussichtlich noch bis zum 8. November hin, heißt es von der Stadtverwaltung.

(arue)