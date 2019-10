Noch größeres Angebot in Mettmann : Bastel-Fachgeschäft erweitert in Galerie Königshof

Mettmann „Creative4Fun“ nutzt die Gelegenheit, die der Umbau der Galerie Königshof bietet, und vergrößert seine Mietfläche um weitere 53 Quadratmeter.

(arue) Die Creative4Fun GmbH, die seit August 2015 in der Galerie Königshof in Mettmann ansässig ist, hat nun vorzeitig ihren Mietvertrag um weitere zehn Jahre bis 2029 verlängert. Das teilt Geschäftsführer Thomas Leu mit. Die Mietfläche wurde zudem um weitere 53 Quadratmeter vergrößert. Die Umbauarbeiten in der zusätzlichen Fläche sind bereits weitgehend abgeschlossen. Am 2. November, 10 Uhr, wird der neue Bereich feierlich eröffnet.

Nachdem die Umbauarbeiten in der Galerie Königshof weitestgehend abgeschlossen sind, will der Kreativ-Spezialist ein Zeichen für den Standort Mettmann setzen. „Wir hatten einen sehr guten Start in Mettmann und konnten auch während der doch sehr langwierigen und mit entsprechenden Einschränkungen einhergehenden Umbauphase unsere Umsätze halten“, berichtet Leu. Mit dem Vermieter, der ILG, seien die Gespräche zur vorzeitigen Vertragsverlängerung bereits im vergangenen Jahr gelaufen, „wir sind uns schnell einig geworden“. Zudem stehe auch noch die Vergrößerung der Verkaufsfläche um das ehemalige Candybär Ladenlokal an. „Dort werden wir unser Sortiment an Schulbedarf, Bastel- und Partybedarf, Handarbeitsartikeln und Kurzwaren, Geschenkartikeln, Helium- und Latexballons deutlich ausbauen können“, erläutert der Geschäftsführer. „Wir sind in der Vergangenheit bereits sehr gut aufgestellt gewesen, aber wir wollen vor allem den Dienstleistungsbereich weiter ausbauen.“ Daher gibt es eine weitere Premiere: Am 2. November startet ebenfalls von 10 bis 19 Uhr der 1. Workshop-Express im ehemaligen Fingernagel-Studio in der Galerie Königshof. Weit über 100 Workshops und Schulungen gibt es allein in den verbleibenden 49 Tagen des ablaufenden Jahres. Alle Workshops werden nach und nach auf der Website www.creative4fun.de und auf allen Social Media Kanälen veröffentlicht. Darunter sind Angesagte Trends wie Hand-Lettering, Plottern, Pouring, Aquarell, Acryl – und Ölmalen, Dot-Art, Upcycling, Modellieren und Klassiker Adventskalender, Laternen, Adventsgestecke, Traumfänger, Geldgeschenke, Fimobasteln und vieles mehr.