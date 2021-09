Mettmanner Seniorin betrogen : Vor größerem Schaden bewahrt

Mettmann Eine 76-jährige Mettmannerin fällt auf einen Betrüger herein, der im Vorgriff auf einen Gewinn Überweisungen verlangt. Ein Bankmitarbeiter wird misstrauisch.

(-dts) Wie die Polizei am Dienstag mitteilte erhielt eine 76-jährige Mettmannerin am Samstag einen Anruf eines vermeintlichen Verkaufssenders. Der Anrufer gab vor, dass die Seniorin bei einem Gewinnspiel gewonnen habe und forderte eine Überweisung von mehreren hundert Euro zur sogenannten „Gewinnbereitstellung". Die Mettmannerin überwies noch am gleichen Tag den geforderten Betrag und wartete auf weitere telefonische Anweisungen.

Am Montag gab es einen erneuten Anruf, in dessen Verlauf der Seniorin die baldige Auszahlung ihres Gewinns zugesichert wurde. Geschickt täuschte der Anrufer vor, dass zuvor jedoch mehrere tausend Euro Steuern überwiesen werden müssten. Die Seniorin begab sich zu ihrer Hausbank, wo sie den geforderten Betrag von ihrem Konto abhob um ihn anschließend per Expresspost zu versenden. Da dem aufmerksamen Bankmitarbeiter berechtigte Zweifel an der Echtheit des Anrufes gekommen waren, informierte er die Polizei. Die wiederum suchte die ältere Dame zu Hause auf.