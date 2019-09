Auftritt in Neandertalhalle Mettmann : Ballett-Ensemble gibt den „Nussknacker“

Mettmann Karten sind für die Aufführung noch zu haben, unter anderem unter www.neanderticket.de.

(arue) Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen: Am Dienstag, 17. Dezember, gastiert das berühmte Ballettensemble „Moscow Classic Ballett“ mit dem beliebtesten Ballettklassiker „Der Nussknacker“ in der Neandertalhalle in Mettmann, Gottfried-Wetzel-Straße 7. Beginn der Aufführung ist um 20 Uhr. Der Auftritt ist Bestandteil der Wintertournee des Ensembles. Die Tänzer sind bekannt für Anmut und eiserne Körperdisziplin. Dabei will das Ensemble nicht nur mit der beliebten Musik von Tschaikowsky und einer anspruchsvollen Choreografie überzeugen, sondern auch mit einer hochwertigen Bühnendekoration und bezaubernden Kostümen. Karten gibt es zwischen 29,90 Euro in Preisgruppe IV und 49,95 Euro in Preisgruppe I unter www.neanderticket.de.