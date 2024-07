Personalie im Stiftungsrat Auf Robert Wirtz folgt Holger Hentschel in der Stiftung Neanderthal Museum

Das Museum ist ein Statement, denn am authentischen Ort, an dem einst der namensgebende Mr. N gefunden wurde, bewahren, präsentieren und vermitteln die Museumsmitarbeitenden die Entwicklungsgeschichte der Menschheit. „Wir arbeiten erfolgsorientiert und streben auch in Zukunft einen geringen Subventionsgrad an“, lautet eine der Prämissen. Die Arbeit aller im und um das Museum herum zielt darauf, „unserer Kundschaft ein optimales Erlebnis zu bieten.“ Damit das Bildungsangebot zu Archäologie und Humanevolution vielschichtig, verständlich und innovativ bleibt, bringt sich auch der Stiftungsrat ein.