Leuchtturm-Projekt : Bäcker Schüren baut Mega-Ladepark

Mettmann Der Unternehmer, der auch eine Filiale in Mettmann hat, investiert mit anderen 18 Millionen Euro in ein Leuchtturmprojekt.

Dort sollen Salate und Beeren wachsen, die dann zu kleinen Gerichten und Kuchen verarbeitet werden. „Seed & Greet“ hat er deshalb sein Projekt genannt. Tesla und Fastned errichten in ganz Europa leistungsfähige Schnelllade-Netzwerke für Elektrofahrzeuge. „Die Amerikaner und die Niederländer bauen jeweils ihre größten und zurzeit schnellsten Ladestationen in der Europäischen Union unter die riesigen Photovoltaikdächer von Seed & Greet“, so Schüren. Möglichst viel Strom soll aus Sonnenenergie und durch zwei Klein-Windkraftanlagen selbst gewonnen werden.