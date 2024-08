Konzert an St. Lambertus Matthias Röttger gibt sommerliche Orgelkonzerte

Sommerferien bedeuten keine musikalische Zwangspause, jedenfalls nicht, wenn Matthias Röttger verantwortlich ist. Auch jetzt nimmt er die vor einigen Jahren entstandene Tradition auf und spielt sommerliche Orgelkonzerte. Für die Termine am 17. und 18. August hat sich der Regionalkantor diesmal Werke von Bach, Dubois und Reger ausgesucht. „Sonst steht für mich die Teamarbeit im Vordergrund, eigentlich mache ich gar nichts anderes, als mit anderen zusammenzuarbeiten“, beschreibt er beispielsweise die Aufgaben mit seinen verschiedenen Chören an St. Lambertus. „Jetzt bin ich mal selbst und allein verantwortlich“, freut er sich auf sein Solo an der Orgel. „Es gibt keine Ausreden“, lacht er über jedwede Panne oder eventuelle fehler.