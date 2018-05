Mettmann: Babys und Kleinkinder lernen das Schwimmen

Mettmann

Medi-Sport bietet ab sofort Babyschwimmen vom dritten bis zum zwölften Lebensmonat dienstags von 9.30 bis 10 Uhr an. Außerdem wird freitags von 9.30 bis 10 Uhr ein Kurs für Kleinkinder vom ersten bis zum zweiten Lebensjahr angeboten. Die Kurse werden von Diplomsportlehrerin Monika Strugholz im Bewegungsbad Auf dem Hüls in Mettmann geleitet. In einer Gruppe mit fünf bis sieben Kindern steht die Freude beim Wasserspaß für die Kleinsten im Vordergrund. Haltetechniken, Spiel und Bewegungsmöglichkeiten werden vermittelt. Das gemeinsame Erlebnis fördert die Eltern-Kind-Beziehung. Informationen unter Telefon 02104 77040.