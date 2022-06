Spielplatzpatin und Autorin stiftet Bucherlös : Autorin spendet ihre Gage für Spielplätze

Mettmann Spielplätze sind das Herzensthema von Nicola Hengst-Gohlke. Jetzt gab die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes für die Sanierung der Anlagen den Erlös ihres Buches.

Als ihr Sohn klein war, beschäftigte sich Nicola Hengst-Gohlke mit der Spielplatzsituation in Mettmann, gezwungenermaßen. Daraus wurde eine Herzensangelegenheit, aus der Mutter wurde Mettmanns Vorzeige-Spielplatzpatin. Für ihr Engagement in dieser Sache wurde ihr erst das Bundesverdienstkreuz verliehen, dann verfasste sie ein Buch mit dem Titel „Der große Spielplatz braucht Hilfe“.

Den Erlös der bislang rund hundert verkauften Exemplare spendet sie jetzt der Verwaltung – damit davon öffentliche Spielplätze saniert werden können. „Die Gestaltung attraktiver Spielplätze ist ein wichtiger Punkt in einer kinder- und familienfreundlichen Kommune“, sagte die Autorin im Gespräch mit der RP. Kinder brauchen genügend Spielplätze, die ihnen die verschiedensten Möglichkeiten zum Spielen und Ausprobieren bieten. „Zudem sind Spielplätze auch Begegnungsorte und Treffpunkte für Jung und Alt in den jeweiligen Wohnvierteln.“ Über 70.000 Euro Etat verfügt der Jugendhilfeausschuss pro Jahr zur Instandhaltung und Aufhübschung der städtischen Spiel- und Bolzplätze, keine gerade üppige Summe, wie der Jugendhilfeausschussvorsitzende Nils Lessing bemerkt.

Die Finanzspritze von 400 Euro dürfte also herzlich willkommen sein. Nachdem zuletzt der Spielplatz an der Adresse Am Freistein auch durch die Initiative von Anwohnern um Lars Homner neu geplant und gestaltet wurde, haben die städtischen Mitarbeiter noch einiges auf der To-do-Liste zu erledigen. So soll beispielsweise der Spielplatz Bülthausen neu konzipiert werden, an der Danziger Straße ist ein neuer Bereich für Kleinkinder geplant und auch am Spielplatz Rheinstraße soll sich etwas tun, thematisch soll ein Bezug zur benachbarten Parkoursanlage hergestellt werden.