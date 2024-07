Im Gespräch: Autorin Petra Postert „Ich lausche dem Leben Geschichten ab“

Mettmann · Wenn sie schreibt, kann Petra Postert nicht still sitzen. Sie berichtet, dass sie immer in Bewegung bleiben muss, um auch die Gedanken in Bewegung zu halten. Nur ein Tipp aus der Schreibwerkstatt.

11.07.2024 , 14:06 Uhr

Autorin Petra Postert lädt wieder zur Schreibwerkstatt ein. MitJohanna-Emma, Jason, Alexandra und Mats (v. li.) entwickelte sie einst Bienengeschichten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)