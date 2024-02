Autoknacker auf Beutezug in Mettmann Unbekannte „schlachten“ zwei BMW aus

In etwa 800 Metern Entfernung das gleiche Bild. Hier stellte die Halterin eines schwarzen BMW X6 an der Schubertstraße fest, dass Türen des Autos offenstanden und mehrere Armaturen, Lenkrad, Navigationsgerät und weitere Fahrzeugelemente aus dem Inneren des BMW herausgebrochen und entwendet wurden. Hinweise ergaben, dass sich die Tat auf einen Zeitraum zwischen 1 und 3 Uhr am Donnerstag eingrenzen lässt.