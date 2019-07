Mettmann : Keine Volksfeste ohne Sicherheitskonzept

Mettmann Die neue Landesbauordnung schreibt neue Mindestabstände der Buden zu den Häusern vor.

Mit der neuen Landesbauordnung ergeben sich für die großen Veranstaltungen in Mettmann bauordnungsrechtliche Vorschriften, die direkte Auswirkungen auf die Feste wie Weinsommer, Heimatfest und Blotschenmarkt haben werden. Die Innenstadtkirmes der St. Sebastianus Schützenbruderschaft ist ebenfalls von der neuen Vorschrift der Landesbauordnung betroffen. Mit der Neuregelung der Abstandsflächen zur Wohnbebauung wird es künftig schwierig, Fahrgeschäfte auf der Mühlenstraße und der Straße Am Königshof aufzubauen.

Für jede größere Veranstaltung muss ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden. Am Runden Tisch sitzen neben der Verwaltung auch die Polizei und die Feuerwehr. So muss beispielsweise gewährleistet sein, dass die Feuerwehr zu allen Punkten einer Veranstaltung kommt. Auch die Zuwege zum Veranstaltungsort müssen geschützt werden, beispielsweise durch Barrieren, wie Betonpoller.

Florian Peters, SPD-Fraktionsvorsitzender und Leiter des Blotschenmarkt-Teams, warb jetzt im Rat dafür, eine Sonderregelung für die Mettmanner Feste zu entwickeln. Die sei möglich, so Peters, wenn beispielsweise der Brandschutz gewährleistet sei. „Wir werden natürlich den neuen Vorschriften Rechnung tragen“, sagte Peters im Rat. Dazu gehören auch Rauchmelder in den Buden, Feuerlöscher und eine 24-Stinden-Brandwache.

Das diesjährige Heimatfest, so Natalie Villiere von der Stadtverwaltung, sei nicht gefährdet. „Wir haben die Buden und Bierstände so platziert, dass der neue Mindestabstand von drei Metern eingehalten wird.“

Das Besondere: Anders liegt der Fall an der Kirchenaußenwand von St. Lambertus. Da alle Gebäude rund um den Markt auf einem eigenen Grundstück stehen, also zum Markt eine Nachbargrenze haben, bildet der Markt zusammen mit der St. Lambertuskirche nur ein Grundstück. In diesem Fall sieht die Landesbauordnung vor, dass die Bauaufsichtsbehörde bei Gebäuden auf ein und demselben Grundstück geringere Abstandsflächen zulassen darf, wenn es keine Bedenken wegen des Brandschutzes gibt. Allerdings, so Villiere, sei noch offen, ob die Kirchengemeinde auch in Zukunft ihr Einverständnis für die geringeren Abstandsfläche geben werde.