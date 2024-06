Historische Ausstellung als Schulprojekt am Berufskolleg Neandertal Wie Kinder zu Hass und Antisemitismus erzogen wurden

Eindrucksvoll berichteten die beiden Zeitzeuginnen Hanna Eggerath und Christina Greeven-Bierkämper, beide Mitte der 1930er Jahre geboren, wie es damals zuging, in den Kindergärten, den Schulen und auf den Spielplätzen. Mit verteilten Rollen lasen die Schülerinnen und Schüler aus einem Skript vor, das sie herausgefunden haben: Bereits zu Beginn der 1920er Jahre war in den Programmen der NSDAP, in den Reden ihrer Anführer und dann im Buch „Mein Kampf“ von Adolf Hitler deutlich, wohin die Reise gehen sollte. Bereits im Kleinkindalter wurde den Allerjüngsten Ausgrenzung und Rassismus altersgerecht eingeimpft. Es endete dann 1945 im Volkssturm, bei dem 14-, 15-, 16-jährige Jungs in Uniformen gesteckt, mit schweren Waffen ausgerüstet und in den Tod geschickt wurden.