Ausstellung in Mettmann thematisiert „Familie“ : Familie im privaten und gesellschaftlichen Kontext

Der Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann thematisiert den Begriff Familie mit einer Ausstellung. Foto: Kirchenkreis Düsseldorf Mettmann

Mettmann Eine neue Ausstellung des Kirchenkreises Mettmann beschäftigt sich mit dem Thema Familie und wie sich das Konstrukt im Wandel der Zeit verändert hat.

Im Lauf der Jahrhunderte hat sich das Familienbild immer wieder verändert. Noch in den 1950ern war der Begriff „Familie“ viel enger gefasst als heute. Familie konnte und kann allerdings viel mehr sein als das Zwei-Generationen-Modell, bestehend aus Vater, Mutter und Kind – nämlich Sippe, Stamm, Dynastie, Hausgemeinschaft oder Patchwork.

„Mit dem Begriff Familie verbindet jeder etwas anderes“, weiß auch Stephanie Franz, Pfarrerin der Kirchengeminde Mettmann. „Daher ist es spannend zu entdecken, was sich dahinter eigentlich versteckt.“ Wie stehen Menschen zueinander, wen zähle ich zur Familie und für wen trage ich Verantwortung sind Aspekte, die jetzt in einer Ausstellung zusammengetragen wurden. Sie wurde vom Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann erstellt und ist bis zum Monatsende, 31. Januar, in der Evangelischen Kirche Freiheitstraße täglich von 9 bis 17 Uhr zu erleben.

„Was mir an der Ausstellung besonders gefällt ist, dass jede Betrachterin und jeder Betrachter das eigene Beziehungsgeflecht aufnehmen und sich bewusst machen kann“, führt die Pfarrerin aus. An einigen Stationen können Besucher dafür Bindfäden aufnehmen und so die entsprechenden Verbindungen herstellen. Zudem sind alle aufgefordert, Vorschläge aufzuschreiben, was die Gesellschaft dazu beitragen kann, damit das Familienleben gelingt. Familie hat nicht nur eine Vergangenheit, sondern hoffentlich in seinen Ausprägungen auch eine Zukunft.

Denn in der Ausstellung geht es nicht nur um Familie im herkömmlichen, also verwandtschaftlichen, Sinn. Vielmehr soll die Ausstellung dazu anregen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und ein eigenes Verständnis zu dem Begriff zu gewinnen. So kann Familie grundsätzlich als Gemeinschaft, die füreinander da ist, begriffen werden. Das können beispielsweise Nachbarn oder Menschen aus einem Seniorenkreis sein. Eines der wesentlichen Ziele ist deutlich zu machen, dass Familie nicht mehr nur wie in vergangenen Zeiten im privaten, sondern im gesamtgesellschaftlichen Kontext zu sehen ist.

Die Ausstellung wurde von der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie NRW – efa NRW – konzipiert und als Wanderausstellung zur Verfügung gestellt. Fünf unterschiedliche Stationen greifen das Thema Familie in ihren verschiedenen Zusammenhängen auf. Nähere Details sind im Internet via www.eaf-nrw.de zu finden.

(von)