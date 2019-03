Caritas lädt ein: Ausstellung zeigt Leben mit Demenz

Mettmann Bemerkenswerte Portraits stellt die Caritas ab Mittwoch aus.

(arue) „Mittendrin und nicht vergessen“, so lautet das Motto des „Monat der Demenz“ im Kreis Mettmann. In Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk, dem Demenznetz des Kreises sowie den städtischen Demenznetzen hat der Caritasverband einen Themenmonat organisiert. Sein Ziel ist es, das Thema Demenz in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken und Menschen für das Thema zu sensibilisieren. In diesem Zusammenhang ist vom 3. bis 12. April die Wanderausstellung „Mensch.Demenz.Kirche.“ in Mettmann zu sehen. Sie zeigt Aufnahmen des Fotografen Michael Uhlmann und lädt ein, spirituelle Zugänge zum Thema Demenz zu erleben. Die Fotoaufnahmen stellen dabei die Person hinter der Erkrankung in Alltagssituationen und aus verschiedenen Perspektiven dar. So zeigen die Bilder neben bedrückenden Situationen auch Menschen beim Kochen, Wandern und Basteln. Dies macht die Botschaft hinter der Ausstellung deutlich: Jeder ist und bleibt ein Mensch, ob gesund oder krank. Die Ausstellungseröffnung ist am Mittwoch, 3. April, um 15 Uhr im Haus der Begegnung, Vogelskamp 120. Der Eintritt ist frei.