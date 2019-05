Mettmann : Künstler stellen ihre Werke im ehemaligen Gasthof aus

Mettmann Die Ausstellung „Lindenheide im Mai“ ist samstags und sonntags geöffnet. Es werden Bilder, Schmuck, Keramik und Bucheinbände gezeigt.

Viele Jahre war das Fachwerkhaus an der Wülfrather Straße 83 ein Gasthof. Und gastfreundlich soll es auch weiterhin bleiben – jedoch mit einer völlig anderen Ausrichtung. Das zeigt auch die Ausstellung, die an diesem Wochenende dort zu erleben ist. Unter dem Motto „Lindenheide im Mai“ präsentieren hier fünf Künstlerinnen ihre Werke. Anna Schriever, Mitbesitzerin des Hauses Lindenheide, hat überwiegend kleinformatige Bilder und Zeichnungen mitgebracht. „Ich beschäftige mich in letzter Zeit hauptsächlich mit Figuren“, erzählt die Künstlerin, die ein Grafikstudium in Wuppertal absolviert hat. In ihren Bildern versucht Anna Schriever vor allem Stimmungen einzufangen. Selbst, wenn die Figuren recht abstrakt gehalten sind, so sind die Stimmungen durch die Körperhaltung erkennbar, auch die Farbgebung spielt eine Rolle.

Die Goldschmiedin Vivien Reig-Atmer hat Ketten, Ringe, Ohrringe aus ihrem Atelier in Düsseldorf mitgebracht. „Ich arbeite mit allen Edelsteinen, die man sich vorstellen kann“, sagt sie, „ich liebe Steine, wenn sie nicht megaperfekt sind.“ Lupenreine Edelsteine findet Vivien Reig-Atmer langweilig. Meist steht zuerst der Stein. „Ich spiele dann solange herum, bis es passt“. Da kann aus einem bestellten Ring schon mal eine Kette werden. Die Schmuckstücke dürfen auch gerne groß sein. „Das hat mehr Ausdruck“, meint die Goldschmiedin. Ihre Mutter Christine Atmer de Reig ist Keramikerin aus Leidenschaft. Ob runde, gedrehte Vasen und Gefäße oder eckige, gebaute Steingutwerke – alles sind Einzelstücke. Aus Textilien farbenfrohe Bilder entwirft Sabine Danckwerts. Sie absolvierte ein Grafik-Studium in Krefeld, wo sie auch heute noch ihr Atelier hat. Ihre textilen Bilder zeigen orientalische Landschaften, Erinnerungen an Reisen, verwandeln Seiden-, Batik- und Krawattenstoffe in besondere Momente und harmonieren wunderbar mit den Fachwerkbalken im Haus Lindenheide. Mit Papier und Faden, mit Leder, Pappe und Holz dagegen arbeitet die Buchbinderin Ulrike Meysemeyer von der Buchbinderei Mergemeier in Düsseldorf. „Wir versuchen, alte Techniken mit neuen Materialien zu verbinden“, erzählt Meysemeyer. Eine Auswahl dieser besonderen Bücher ist in der Lindenheide zu sehen. Ob nun mit einem Farbschnitt versehen oder mit handgeschöpftem Papier gefertigt oder in Handheftung mit Nadel und Faden zusammengefügt und mit einem farbenfrohen Umschlag versehen. „Ich liebe Leporellos“, verrät Ulrike Meysemeye. Wer neben all der Kunst auch seinem Geschmackssinn noch etwas Gutes tun möchte, kann am Stand von Kirsten Bäzener Marmeladen und Säfte aus selbstgeernteten Früchten erstehen.