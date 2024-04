Mettmanner stellen in Düsseldorf aus Drei Mettmanner bei „10 in 77“

Lothar Weuthen ist umtriebig. Gibt es etwas rund um sein Lieblingsthema Kunst zu tun, ist der Mann in seinem Element. Jetzt hat er eine weitere Ausstellung initiiert. Nicht als Heimspiel in Mettmann, sondern in Düsseldorf. Dort ist „10 in 77“ zu sehen. Vernissage war am vergangenen Wochenende und „obwohl extrem viele bedeutende Kunstevents stattgefunden haben, hatten wir mit etwa 250 Besuchern am ersten Wochenende eine sehr gute Resonanz“, freut er sich.