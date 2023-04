Ideen für Unternehmungen an den Osterfeiertagen Raus in Gottes schöne Natur

Wanderung III An der Düssel vom Neanderthal-Museum bis Gruiten-Dorf (zirka sieben Kilometer): Mit der Buslinie 743 von Erkrath oder der 741 von Hochdahl zum Neandertal-Museum fahren. In der dortigen Baustelle befindet sich die Mündung des Mettmanner Baches von links kommend in die Düssel: Hier wird eine neue Brücke errichtet und anschließend der Kinderspielplatz erneuert. Wir wählen die Straße rechts der Düssel am Café Neandertal N° 1 und am alten Museum vorbei bis zur Düsselbrücke. Nun haben wir die Düssel und das Wildgehege rechter Hand. Mit leichtem Auf und Ab gehen wir flussaufwärts. Wir umrunden ein großes Wohnhaus, früher Haus Wanderclub, und folgen dem zweiten Weg rechts weiter zur Winkelsmühle mit dem großen Wasserrad. Weiter geht’s an Hof Thunis vorbei zur Brücke Bracken. Wir halten uns links und erreichen einen Reitweg, den wir nach rechts benutzen. In dieser Richtung weiter passieren wir einen Hof mit Pfauen und ein paar Fischteiche. Immer wieder queren wir die Düssel bis zur Kläranlage Gruiten des Bergisch-rheinischen Wasserverbandes. Wir sehen die Mündung der Kleinen Düssel in die richtige Düssel. Sehenswert sind die zahlreichen unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkhäuser in Gruiten-Dorf. Eine Kaffee-Einkehr im „Café im Dorf“ bietet sich an. Benachbart liegt die Haltestelle des Busses 742, der zum Bahnhof Gruiten fährt, mit Anschluss an die S8 (Richtung Mönchengladbach) bis Hochdahl und Erkrath.