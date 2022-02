Termin wird am 5. Mai gemeinsam festgelegt : Ausfliegen und mit den Wölfen heulen

Wildtier, aber zutraulich: Eine Teilnehmerin einer VHS-Exkursion krault Polarwolf Kiba den Bauch. Foto: Susann Krüll

Erkrath Endlich mal wieder rauskommen aus der Heimatstadt: Die Volkshochschule bietet interessante Exkursionen an, zum Beispiel zur Auffangstation für Wölfe in Sonsbeck.

(RP/hup) Er ist scheu, intelligent und macht, ganz anders als im Grimmschen Rotkäppchen-Märchen, um Menschen einen großen Bogen, jedenfalls in freier Wildbahn. In der Sonsbecker Auffangstation kann man Wölfen und Hybriden, sprich Kreuzungen zwischen Wölfen und domestizierten Haushunden, hingegen ziemlich nahe kommen. Das geht jetzt wieder bei einem Ausflug, den die Volkshochschule Erkrath anbietet.

Der eigentliche Besuchstermin soll am Donnerstag, 5. Mai, bei einem Vortreffen in der VHS-Geschäftsstelle im Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße, 13 bis 13.45 Uhr, ausgehandelt werden. Gemeinsam mit einer erfahrenen Mitarbeiterin der VHS besuchen die Teilnehmer dann an dem von ihnen festgelegten Datum (individuelle Anreise, zirka 78 Kilometer, eine Stunde Fahrzeit) die Wolfauffangstation am Niederrhein (Kreis Wesel), deren Betreiber jahrzehntelange Erfahrung mit Wölfen hat.

Info Mehr zu den Angeboten erfahren Die Volkshochschule Erkrath logiert im Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße 105-107. Kontakt Telefon 0211 2407-4305, E-Mail vhs@erkrath.de, Details zu den Kursen unter www.vhs-erkrath.de/programm.

Er beherbergt unter anderem einen Jungwolf und einen weißen Polarwolf. Der Besuch startet im Eingangsbereich, in dem die Hauswölfin frei herumläuft. Danach wird in einem Seminarraum über die Auffangstation und das Leben der Tiere im Freien berichtet. Anschließend geht es ins Gehege, in dem die Wölfe frei herumlaufen. Die Teilnehmer sollten daher über sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Hunden verfügen, am besten einen eigenen Hund haben.

Ganz anderen Thema: Bevor am 15. Mai 2022 der 18. nordrhein-westfälische Landtag gewählt wird, können sich Besucher mit Unterstützung der VHS am 4. Mai darüber informieren, wie Entscheidungen im föderalistischen politischen System Deutschlands getroffen werden. Dazu wird um 16.30 Uhr die Ausstellung „75 Jahre Nordrhein-Westfalen“ in Düsseldorf besucht, die am 23. Mai schließt. Im Verlauf einer 90-minütigen, geführten Tour geht es um die vielen Herausforderungen, denen sich die Landespolitik in dieser Zeit zu stellen hatte.

Weiteres Ausflugsziel ist das Gemeindehaus der Kölner Synagoge in der Roonstraße, das religiöse und kulturelle Zentrum der jüdischen Gemeinde in Köln. Ende des 19. Jahrhunderts im neo-romanischen Stil erbaut, wurde diese Synagoge am 9. November 1938 von Nationalsozialisten durch Brandstiftung vernichtet. Zwölf Jahre nach Neugründung der Gemeinde im Jahr 1957 hatte die Gemeinde den Architekten Helmut Goldschmidt mit dem Wiederaufbau beauftragte. Das imposante Gebäude beherbergt unter anderem auch ein Rabbinat, ein koscheres Restaurant (dort kann auf eigene Rechnung koscher zu Mittag gegessen werden), eine Grundschule, einen Kindergarten und eine Mikwe, ein rituelles Tauchbad. Besuchstermin ist der 19. Mai von 10 bis 16 Uhr (eigene Anfahrt)