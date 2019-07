Mettmann : Gesellschafter bürgen für die Regiobahn

Mettmann/Neuss Der bauliche Lückenschluss ist gelungen. Doch weil die Elektrifizierung der Strecke Mettmann-Wuppertal stockt, dafür aber schon Waggons bestellt sind, müssen die Gesellschafter jetzt für insgesamt 1,4 Millionen Euro gerade stehen.

Es handele sich dabei um eine vom Wirtschaftsprüfer angeratene „reine Vorsichtsmaßnahme“, betont Aufsichtsratsvorsitzender Heiner Cöllen. Diese habe keine Auswirkungen auf das Verfahren zu Ausbau und gleichzeitiger Elektrifizierung der Strecke zwischen dem Neusser Hauptbahnhof und dem Bahnhof Kaarster See, betont Cöllen. Und auch in die Diskussion um eine Verlängerung der Regiobahnlinie bis Viersen komme Bewegung: Es zeichne sich ab, als könne man bald in Planungen einsteigen, sagt Cöllen. „Die Blockadehaltung scheint aufgegeben“, sagt er vorsichtig.