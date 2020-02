Für den guten Zweck : Ausbildungsmusikcorps spielt auch Witziges

Das Programm für das Benefizkonzert im Theatersaal der Stadthalle steht in Teilen bereits. Es soll Überraschungen geben.

Seit zwölf Jahren leitet Oberstleutnant Michael Euler das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr und schon zum elften Mal dirigiert er das große Benefizkonzert, das am Samstag, 14. März, um 20 Uhr im Theatersaal der Stadthalle beginnt. Die Veranstaltung ist eines der Konzert-Highlights des Jahres und wird in Zusammenarbeit von Bundeswehr, Stadtverwaltung und Lionsclub Mettmann-Wülfrath organisiert. Der Erlös geht zu gleichen Teilen an die Initiative „Lachen helfen“ und ein vom Lionsclub unterstütztes Projekt der Jugendhilfe in der Region.