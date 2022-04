Ausbildungsmarkt in Mettmann : „Chancen auf Ausbildungsplatz sind hervorragend“

Mettmann Jugendliche aus Mettmann und Erkrath können sich die Stellen und die Unternehmen fast aussuchen – rund 1200 Plätze sind zu vergeben.

So ist für den 28. April um 18 Uhr ein Online-Elternaben mit BOBplus geplant – „BOB“ steht dabei für den Klassiker, die Berufs-Orientierung-Börse. Am 30. April folgt eine Ausbildungs- und Studienmesse in Hilfe. Die BOB in einem Hybrid-Format ist für den 4. Mai in Langenfeld geplant. Und für Kurzentschlossene empfiehlt sich das Azubi-Speed-Dating am 19. Mai in Ratingen. Zahlreiche weitere Online-Veranstaltungen in NRW rund um den Berufseinstieg gibt es unter: http://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nrw/themen-innrw/termine