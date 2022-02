5. Februar 2022 : Unternehmen aus der Region stellen Ausbildungsplätze vor

Der Kalk- und Kalksteinproduzent Lhoist, einer der größten Arbeitgeber in der Region, sucht Nachwuchs und ist mit einem Stand bei der Ausbildungsbörse vertreten. Foto: Lhoist/Oliver Pohl

Wülfrath/Velbert Bei der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion am Samstag, 5. Februar, im Berufskolleg Niederberg in Velbert werden von 10 bis 13 Uhr Fragen rund um den Berufseinstieg beantwortet.

(RP) Im Sommer ist die Schulzeit vorbei – wie geht es weiter? Ausbildung oder Duales Studium? In einem kaufmännischen oder technischen Beruf? Bei der Ausbildungsbörse der Schlüsselregion am Samstag, 5. Februar, im Berufskolleg Niederberg in Velbert werden von 10 bis 13 Uhr Fragen rund um den Berufseinstieg beantwortet. Dabei gilt 3G und FFP2-Maskenpflicht.

Die Schlüsselregion bietet mehr als 100 Ausbildungs- und Duale Studienplätze in den regionalen Unternehmen mit Start im Sommer 2022, die Jugendlichen haben also die Auswahl. Bei der Ausbildungsbörse im Berufskolleg an der Langenberger Straße 120 in Velbert sind mehr als 30 Unternehmen vertreten, kleine Familienbetriebe sowie internationale mittelständische Unternehmen. Sie alle suchen Azubis und geben Auskunft über ihre freien Ausbildungs- und Dualen Studienplätze. Auch zwei Hochschulen sind dabei. Schon im Vorfeld finden sich alle verfügbaren Ausbildungsstellen und Informationen zu ausstellenden Unternehmen, Berufen und Dualen Studienplätzen unter www.ausbildung-schluesselregion.de.

Auch das Lhoist-Werk in Wülfrath-Flandersbach, einer der größten Arbeitgeber der Region, hat freie Ausbildungsplätze. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende Juni, Start der Ausbildung ist im August. Das Unternehmen ist bei der Ausbildungsbörse mit einem Stand vertreten und steht Interessierten Rede und Antwort. Gesucht werden derzeit junge Männer und Frauen, die Elektroniker, Industriemechaniker oder KFZ-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge werden wollen. Laut Ausbildungsleiterin Kirsten Fischer wurden zuletzt alle Auszubildenden übernommen. „Kalkprodukte sind allgegenwärtig und werden auch in Zukunft unverzichtbar sein“, sagt Carlos Ripoll, Leiter des Werks Flandersbach: „Vom Rechenzentrum über Elektroautos und Schienen bis zum Windrad – hier steckt überall Kalk drin. Wer bei uns eine Ausbildung macht, arbeitet also am Grundstoff für die Zukunft mit.“