Berufstätige in Mettmann So funktioniert Fortbildung zum staatlich geprüften Techniker

Fachkräfte werden händeringend gesucht. Oft muss dafür nicht von der Pike auf gelernt werden, es gibt auch interessante Fortbildungsmaßnahmen wie etwa zum „Staatlich geprüften Techniker“. Samstag, 23. September, 11 Uhr, informiert die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum über berufsbegleitende Fortbildungslehrgänge zu diesem Beruf, und zwar an der Friedrich-Ebert-Straße 34-38, in den Seminarräumen 1 und 2 in Düsseldorf.