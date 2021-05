Ausbildung im Kreis Mettmann : „Gerade jetzt hat Handwerk goldenen Boden“

Mettmann Die Kreishandwerkerschaft will Azubis und Betriebe zusammenbringen. Bisher wurden zu wenig Ausbildungsverträge geschlossen. Deshalb soll nun intensiver um Talente geworben werden.

Gespräch Unabhängig davon, wie rasch und wie weit die Corona-Auflagen gelockert werden, bietet die Kreishandwerkerschaft Schulabgängern und Eltern eine Beratung an. In den Sommerferien soll es eventuell Schnupperkurse geben. Gabriele Leßel, Abteilungsleitung Berufsausbildung, bittet um Kontaktaufnahme unter Telefon 02104-955330 oder per Mail [email protected]

Viehl Exakt. Anders als in den Vorjahren haben wir weniger Zugriff auf die angehenden Azubis. Wir durften bislang nicht mehr in den Schulen sein. Unsere Gruppenveranstaltung hier bei uns sind ausgefallen. Ausbildungsbörsen wie die sehr gute BOB in Langenfeld gab es in diesem Jahr nur virtuell. Und Praktika waren bislang nur sehr bis gar nicht möglich, weil natürlich auch unsere Handwerksbetriebe sehr auf die Corona-Auflagen achten. Dabei hätten gerade Azubis, die jetzt in einen Handwerksberuf starten, sehr viele Chancen. Sei es, dass sie den klassischen Weg gehen – Geselle, Meister. In bestimmten Kombinationen lassen sich Realschulabschlüsse im Berufskolleg nachholen. Oder aber in einem dualen oder trialen Studium vertiefen Azubis ihre theoretischen Kenntnisse vertiefen. Hinzu kommt, dass die Baby-Boomer-Generation nun langsam in den Ruhestand geht – und daher viele Inhaber Nachfolger für ihre gut eingeführten Handwerksbetriebe suchen. Natürlich ist es eine Phrase – aber deshalb nicht weniger wahr: Handwerk hat gerade jetzt goldenen Boden. Denn wir bieten viele Möglichkeiten an.