Fachkräftemangel vorbeugen : Ausbilden ist das Gebot der Stunde

Mettmann Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten bekommen Zuschüsse, wenn sie ihr Ausbildungsangebot beibehalten oder es erweitern. Die Prämien sind als Schutzschirm für stark von der Pandemie betroffene Betriebe gedacht.

Nachdem Schmits-Geschäftsführer Tim Kaldeuer den Mittelständler aus der Automobilzulieferindustrie mit rund 35 Mitarbeitern vorgestellt hatte, machte er deutlich, dass seine Firma weiterhin auf die Ausbildung junger Leute setzt, um den künftigen Fachkräftebedarf zu decken. „Wir haben durchschnittlich zwei bis drei Auszubildende bei uns beschäftigt. Soweit es wirtschaftlich vertretbar ist, versuchen wir, die Ausgebildeten dann auch in ein Anstellungsverhältnis zu übernehmen“, so Tim Kaldeuer. Für die Firma sei die Ausbildungsprämie ein wichtiger Anstoß, um die Anzahl der Auszubildenden zu erhöhen.

Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit in Mettmann, brach eine Lanze für die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung. „Gerade die weltweit anerkannte, in Deutschland praktizierte duale Ausbildung ist ein wichtiges Fundament für das berufliche Weiterkommen junger Leute.“ Auch Michael Schwunk, Geschäftsführer der Vereinigung Bergischer Unternehmensverbände, machte deutlich, dass eine Ausbildung ein wichtiger Baustein sei, dem wachsenden Fachkräftemangel zu begegnen.

Daniel Ullsperger, Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Velbert, klagte darüber, dass die Ausbildungszahlen in der Metall- und Elektroindustrie in Niederberg in der Corona-Krise um rund 40 Prozent zurückgegangen seien. Dies sei angesichts der demografischen Entwicklung kaum nachvollziehbar. „Die 40 Prozent kann ich so nicht im Raum stehen lassen. Da habe ich ganz anderes Zahlenmaterial vorliegen“, entgegnete Michael Schwunk vom Arbeitgeberverband.