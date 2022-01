Schule in Mettmann : Stillstand bei Schulausbau

Mettmann Der Ogata-Rechtsanspruch kommt 2026. Mettmanns Schulen sind nicht gewappnet. Es besteht Handlungsbedarf. Zusammen mit einer von der Stadt beauftragten Architektin durchleuchtete Sabine Melka quasi jeden Winkel der Schule, um noch irgendwo Drei- und Vierfachnutzungsmöglichkeiten auszuloten.

Das ist nicht neu, eine Machbarkeitsstudie von 2018 dokumentiert das. Eingedenk des Ogata-Rechtsanspruchs aber wird die Situation prekär. Zusammen mit einer von der Stadt beauftragten Architektin durchleuchtete Sabine Melka quasi jeden Winkel der Schule, um noch irgendwo Drei- und Vierfachnutzungsmöglichkeiten auszuloten. „Wir hätten Schwierigkeiten, noch irgendwo einen Schrank unterzubringen“, skizziert sie die Raumnot. „Wir haben bereits alles umfunktioniert, was nur ging.“ Damit eine Erweiterung im Sinne des Ogata-Anspruchs funktionieren könnte, müsste beispielsweise der Pavillon abgerissen werden, ein Bau aus den 70er Jahren, mit dem es immer wieder Probleme wegen der Feuchtigkeit gab, um hier etwas Neues zu bauen. „Alles an einem Ort und unter einem Dach zu haben, wäre für OGS und Lehrerpersonal gut, um auf kurzen Wegen kommunizieren zu können“, sagt die Rektorin. Dass bislang alles mit Beschulung und Betreuung geklappt hat, war oft eine „Zitterpartie“ und ohne die Unterstützung durch beispielsweise Pfarrer Ullmann wäre „manches unsere Betreuungsangebote unmöglich“: Der Monsignore überließ Räume neben dem Altenstift zur Übermittagbetreuung für die Schulkinder.

An allen Ecken unternimmt der Schulträger bloß „Flickschusterei. Es brennt nicht nur hier, alle Grundschulen kämpfen“, weiß die Rektorin, die auch Sprecherin aller Mettmanner Grundschulen ist. Die Kapazitäten der Schulen sind erschöpft. Das dokumentiert die aktuelle, von der Stadt an Innenarchitektin Barbara Eitner in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie: Die Grundschulen sind am Limit. Abhilfe könnten nur Anbauten oder eine neue Schule schaffen. Lehrer und Eltern warten auf Entscheidungen.