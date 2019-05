Mettmann : Flüchtlinge danken der Stadt Mettmann

Mettmann Familie Sicim musste aus der Türkei aus politischen Gründen fliehen.

(RP) In seiner Sprechstunde erhielt Bürgermeister Thomas Dinkelmann kürzlich besonderen Besuch. Familie Sicim nutzte die Gelegenheit, um sich bei der Stadt für die große Hilfe zu bedanken, die sie seit ihrer Flucht aus der Türkei in Mettmann erfahren hat. „Wir sind als politische Flüchtlinge vor 19 Monaten nach Deutschland gekommen“, erzählt Aydin Sicim. „Seit 16 Monaten sind wir in Mettmann und haben seitdem sehr viel Unterstützung von unterschiedlichen Seiten bekommen“. Hierbei zählt er die Stadtverwaltung aber auch die Caritas, die Diakonie, die Tafel und das Jobcenter auf. Schnell bemerkt man, dass alle sechs Familienmitglieder in Sprachkursen Deutsch lernen und sich mittlerweile hervorragend verständigen können. „Sprache ist der Schlüssel zur Integration“, betont Bürgermeister Thomas Dinkelmann, der Familie Sicim beim Schulfest der katholischen Grundschule an der Neanderstraße vor wenigen Wochen kennenlernte. Die Sprache war ebenfalls die Voraussetzung für die erfolgreiche Jobsuche. „Für uns ist es ein großes Glück, dass wir nach Mettmann gekommen sind. Wir sind sehr herzlich aufgenommen worden“, berichtet Aydin Sicim, dem zusammen mit seiner Familie in der Türkei das Gefängnis gedroht hätte. „Dafür möchten wir uns bedanken und diese Unterstützung so bald wie möglich wieder an die Gesellschaft zurückgeben, sei es finanziell oder ehrenamtlich.“ Übrigens: Auch andere Flüchtlinge haben ähnliche Unterstützung erfahren.