Nur wer von der Gartenseite guckt, sieht das Haus dreigeschossig. Durch die Handlage bedingt, ist das Gebäude von der Straßenseite am Weiermannsbuschweg um eine Etage kleiner. Der Blick in das Naturschutzgebiet war Kern des Entwurfs. Um dies zu erreichen wurde das Erdgeschoss strukturell geöffnet und das Obergeschoss in Holzrahmenbauweise neu aufgebaut. Foto: Marcus Steur Fotografie