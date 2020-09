Aulen Mettmanner : Am Stadtwaldhaus wird Boule gespielt

Mettmann „Es ist einfach unterhaltsam, und Bewegung an der frischen Luft tut immer gut“, heißt es. Die Spielzeiten auf der Anlage sollen für Berufstätige attraktiver werden.

(eise) Bei idealem Wetter – Sonnenschein, doch nicht zu heiß – traf sich jetzt eine kleine Gruppe der Aulen Mettmanner auf dem Bouleplatz am Stadtwaldhaus, um die in den letzten Jahren so in Mode gekommene Freizeitbeschäftigung zu erlernen. Noch waren keine Regeln bekannt, aber Renate Stricker von der Goldberg-Initiative, die im übrigen den Bau der Bouleanlage bewirkt hatte, erklärte Technik und Ablauf des Spiels – und los ging‘s.