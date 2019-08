Auf Tour : Aule Mettmanner unterwegs nach Kevelaer und Xanten

Mettmann 51 Mitglieder nahmen an der Reise teil, es war ein Tag voller interessanter Eindrücke.

Nach gut einer Stunde erreichten die Teilnehmer den Wallfahrtsort Kevelaer. An diesem Tag waren rund 9000 Tamilen in der Stadt, die für Frieden auf der Insel Sri Lanka beteten. Den Besuchern bot sich ein buntes Bild vor allem auf dem sakralen Kapellenplatz. Weiter ging die Fahrt in die Römer-, Dom- und Siegfriedstadt Xanten. Dort erwartete die Mettmanner schon eine Kleinbahn, genannt der Nibelungen-Express, und los ging’s zur Stadtbesichtigung vorbei an historischen Gebäuden und zur Nord- und Südsee. Dies ist in Xanten ein Wassersport- und Erholungsgebiet. Auf der Rückfahrt in die historische Innenstadt sahen die Reisenden den imposanten Dom St. Viktor. Nach Rückkehr des Nibelungen-Express in die Innenstadt hatten die Mettmanner Gelegenheit zu einer ausgiebigen Mittagspause. Die nächste und letzte Station war der Besuch im Archäologischen Park Xanten, kurz APX genannt. Begrüßt wurden die Teilnehmer von Dr. Zieling vom Landschaftsverband Rheinland. Er erklärte die Bedeutung und die Erschließung des größten archäologischen Freiluftmuseums. Leider reichte die Zeit nicht, um alles zu sehen, bedauerten die Teilnehmer. Wohlbehalten kam die Gruppe der „Aulen Mettmanner“ an diesem Tag gegen 18 Uhr wieder am Jubiläumsplatz an.