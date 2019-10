Heimatfreunde in Mettmann : Erntedankfest bei den Aulen Mettmannern

Erntedankfest Aule Mettmanner: Erika Krüger backt für die traditionelle Kaffeetafel seit fast 20 Jahren Brot und Kuchen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Bei selbst gemachtem Brot und Kuchen haben es sich die Heimatfreunde im Stadtgeschichtshaus gemütlich gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während es draußen so richtig kalt und usselig war, wie Anita Schäfer vom Vorstand der Aulen Mettmanner in ihrer Begrüßung betonte, bestach die Stube im Stadtgeschichtshaus durch Wärme und Gemütlichkeit. Der Heimatverein „Aule Mettmanner“ feierte jetzt sein Erntedankfest, das von dem früheren Vorsitzenden Helmut Kreil als freundschaftliches Beisammensein aus der Taufe gehoben worden war und schon seit rund 20 Jahren gelebte Tradition ist. Und genauso lange stellt Erika Krüger sämtliche Kuchen und Brote dafür selbst her – eine Leistung, wie Anita Schäfer mit großem Dank und Lob betonte.

So ganz nebenbei lernte man denn auch ein paar Worte auf Platt, denn die Begrüßung lautet nicht etwa „Guten Tag“, sondern „Dagestied“ und als Antwort „fröndlich“, wie der Spezialist für Mettmanner Platt, Rudolf Meincke, erklärte. Im Laufe des Nachmittags trug er so manches Gedicht in heimischer Mundart vor – alles auswendig, wie Anita Schäfer bewunderte.

„Großer Gott, wir loben dich“, auf der Drehorgel, die Johannes Ludwig meisterlich beherrschte, erklang der Choral zum Erntedankfest, und die Spezialitäten, die zur Bergischen Kaffeetafel gehören, luden zum Genießen ein. Zu den selbst gebackenen Brotsorten von Erika Krüger gehörte auch ihr schmackhaftes Schmalz. Die leckeren Kuchen gab es dann als Nachtisch. Nur die Dröppelmina war nicht im Einsatz, bei so vielen Gästen leicht nachvollziehbar.

Eine etwas traurige Nachricht musste Anita Schäfer verkünden: In Zukunft dürfen nur noch maximal 30 Personen in der Stube des Stadtgeschichtshauses Platz nehmen, mehr erlauben die neuen Brandschutzbestimmungen nicht. Deshalb müssen sich die interessierten Mitglieder vom nächsten Jahr an beim Vorstand anmelden.