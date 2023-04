Aule Mettmann begrünen die Stadt Aufforstung des Stadtwalds durch Aule Mettmanner

Von Thomas Peter

Jedes Jahr im Frühling pflanzen die Stadtwaldkids zusammen mit den Aule Mettmanner einen Baum. Die Aktion, die von der Abteilung Jugendförderung der Stadtverwaltung getragen wird, hat seit 2010 Tradition und lockt immer wieder prominente Schaulustige an, die dabei sein wollen. In diesem Jahr fiel die Veranstaltung buchstäblich ins Wasser, denn zum vereinbarten Termin am Samstag herrschte das denkbar schlechteste Wetter für eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Der andauernde Regen hielt die Teilnehmer jedoch nicht ab, denn die Stadtwaldkids sind Naturburschen. „Wir haben die Regel, dass es nur bei Unwetter ausfällt“, stellt Friedel Liesenkloß, Baas der Aulen Mettmanner, klar.