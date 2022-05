Bahnhofsservice : Aufzug Hochdahl laut Bahn bald wieder fahrbereit

Erkrath Der Bahnhofsaufzug ist bei dem Hochwasser im Juli 2021 stark beschädigt worden und muss komplett überarbeitet werden. Das verzögert sich laut Bahn wegen Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen.

(hup) In Hochdahl wächst der Unmut über den seit Monaten defekten Bahnhofsaufzug. „Bitte berichtet viel, schnell und oft von dem Zustand am Bahnhof Hochdahl. Der Aufzug, der endlich nach zirka 30 Jahren kam, ist jetzt bald ein Jahr kaputt – unglaublich. Es gibt viele Menschen mit Koffer, Kinderwagen und E-Bikes, Rollator oder Rollstuhl, für die es sehr wichtig ist, dass der Aufzug funktioniert. Mindestens müsste die DB dafür sorgen, dass es eine Alternative gibt. Ich würde sagen, da stimmt die ganze Planung nicht. Auf Anrufe oder E-Mails an die Bahn gab es nie eine Antwort. Sehr schlecht für die Bahn und ÖPNV, wo doch jetzt gerade dafür investiert werden muss. Ich musste schon oft nach Millrath fahren, wenn ich den Aufzug gebraucht habe“, berichtet eine empörte Leserin.

Wie ein Bahnsprecher auf Anfrage mitteilt, ist der Hochdahler Aufzug bei dem verheerenden Hochwasser im Juli vergangenen Jahres derart stark beschädigt worden, dass fast ein Neubau notwendig gewesen wäre. Es sei auf jeden Fall eine Generalinstandsetzung fällig geworden, die auch schon längst abgeschlossen wäre – hätte der Hersteller nicht Lieferschwierigkeiten für eine Reihe von Ersatzteilen gemeldet. „Wir bedauern die Verzögerung. Aber jetzt ist auch schon wieder Bewegung in die Sache gekommen, seit Montag wird weiter an dem Aufzug gearbeitet und er soll in den nächsten Tagen wieder einsatzbereit sein“, so die Auskunft des Bahnsprechers. Eine Alternative zu dem ausgefallenen Fahrstuhl sei „im Bestand leider nicht möglich“. Hinweisschilder am Aufzug auf die andauernden Reparaturen hätten sich als nicht sinnvoll erwiesen. „Die werden immer wieder abgerissen und es müsste dauern jemand rausfahren zum Kontrollieren“, heißt es von der Bahn. Sie empfiehlt Fahrgästen mit Einschränkungen die Kontaktaufnahme mit dem Mobilitätsservice der Bahn, der unter Telefon 030 65212888 erreichbar sei. Er helfe Reisenden dabei, barrierefrei ans Ziel zu kommen, sofern sie sich bis 20 Uhr am Vortag ihrer Reise dort gemeldet hätten. Weiter wird empfohlen, sich vor Reiseantritt über das Portal www.bahnhof.de (Menüpunkt „Bahnhofsuche“) zu informieren, ob der Aufzug am Heimatbahnhof grün abgehakt, also funktionstüchtig ist.