Mobilität in Erkrath : Aufzug am Bahnhof Hochdahl fährt wieder

(hup) Gute Nachrichten für alle Reisenden ab/an Bahnhof Hochdahl: Der seit Monate defekte Aufzug ist seit Mittwochabend wieder einsatzbereit. Was noch nicht laufe, aber in den nächsten Tagen geklärt werde, sei die Ferndiagnose, für die Aufzüge mit Modulen ausgestattet werden, informiert ein Bahnsprecher. Mit dem Ferndiagnose-Tool „ADAM“ können sich dann auch die Fahrgäste laufend über die Funktionsfähigkeit des Aufzugs informieren, von zuhause aus oder auf dem Handy. „Das funktioniert in Hochdahl noch nicht, wird jetzt aber im Nachgang zu den Reparaturen erledigt“, heißt es von der Bahn. Das Wichtigste für Hochdaler Reisende ist, dass der Aufzug wieder fährt. Ein Mitarbeiter der Bahn, der nach Abschluss der Arbeiten noch einmal zur Kontrolle am Bahnhof war, wurde von Reisenden angesprochen, die ihre Freude über die Reparatur zum Ausdruck brachten. In Hochdahl war der Unmut über den seit Monaten defekten Bahnhofsaufzug zuletzt groß. Der Aufzug war bei dem Hochwasser im Juli vergangenen Jahres stark beschädigt worden und hatte wegen Lieferschwierigkeiten für Ersatzteile nicht zügig repariert werden können. Die Bahn empfiehlt, sich vor Reiseantritt über das Portal www.bahnhof.de (Menüpunkt „Bahnhofsuche“) zu informieren, ob der Aufzug am Heimatbahnhof grün abgehakt, also funktionstüchtig ist. Damit Beschwerden auch bei der Bahn ankommen, sollten Bürger sich direkt unter der Telefonnummer 0211 36801055 melden. Diese Nummer finde sich auch auf den offiziellen Aushängen am Bahnhof und sei der schnellste Weg zum Ziel.