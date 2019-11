Mettmann : Aufzug-Ärger am Regiobahnhof ist ein Dauerthema

Mettmann Die Aufzugsanlage am Mettmanner Regiobahnhof funktioniert häufig nicht. Woran liegt’s?

(des) Ständig ist er außer Betrieb, der Aufzug am Regiobahnhof. Auch in den letzten Wochen war die Aufzugsanlage entweder vollständig oder teilweise defekt. Sabine Hovermann, Pressesprecherin der Regiobahn, erklärt, woran es liegt: „Die Aufzugsanlagen wurden im Jahr 2000 gebaut und werden vom TÜV und vom Aufzugshersteller überprüft. Wie bei allen technischen Anlagen kann es dennoch zu Defekten an den Bauteilen kommen, die wir nicht vorhersehen können“, sagt sie. Im Falle eines defekten Bauteils müssen meist Sonderanfertigungen her, die nicht vorrätig sind. So kommt es dann dazu, dass die Anlage längerfristig abgeschaltet bleiben muss. Generell lägen jedoch keine gravierenden Probleme vor, die einen Austausch der Anlage erforderlich machen.