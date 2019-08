Jugendliche in Mettmann feiern Abschluss ihrer Ferienaktion : Auf dem Bauspielplatz ist die Welt bunt

Jugendliche in Mettmann feiern Abschluss ihrer Ferienaktion

Mettmann Zum Abschluss der mehrwöchigen Ferienaktion feierten Kinder und Jugendliche ein großes Fest.

Eren und Efe sind architektonisch gesehen alte Hasen. Die beiden Brüder nehmen bereits zum dritten Mal am Projekt Bauspielplatz in den Sommerferien teil. „Ja, wir wissen schon wie man mit Hammer und Nagel umgeht“, erklärt der 16-jährige Eeren, „daher durften wir auch in diesem Jahr ein zweigeschossiges Haus bauen. Das hat uns Markus erlaubt.“