Kunst im Kreis Mettmann : Offene Ateliers präsentieren sich als Neanderland Tatorte

Mettmann Der Tatort ist ein landläufiges Synonym für einen Sonntagabend-Krimi im Fernsehen. Hinter Flatterband arbeiten Kommissare emsig, Zutritt ist dabei nicht erwünscht. Ganz anders bei den Neanderland Tatorten – handelt es sich doch hierbei auch um kein Verbrechen, sondern sehenswerte Kunst.

„Zutritt erwünscht“ heißt es am 30. April und 1. Mai, wenn im Neanderland wieder Kunstschaffende ihre Werkstätten öffnen. Mehr als 130 Künstler werden Einblicke in ihre Arbeit gewähren, denn sie waren während der vergangenen zwei Jahre trotz der Pandemie kreativ aktiv und wollen zeigen, was sie bewegt hat.