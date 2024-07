Künstlerin aus Mettmann Tatort bei Monica Ebert

Als sechstes von acht Kindern in der Nähe von Linz an der Donau geboren, sah der Weg Monica Eberts zunächst nicht nach einem musischen aus. Der Vater in Molkereien, Baumschulen und auf Bauernhöfen tätig, die Mutter zauberte aus jedem Stück Stoff ein Kleidchen, aus jedem Stück Brot eine Mahlzeit – sie Inflation in den 1920er Jahren hatte alles genommen. Dennoch sollten die Kinder Instrumente erlernen, für Monica war’s die Geige, die ihr die Welt in die Musik eröffnete. Früh ging sie nach Wie, dann nach Leeds in England, wo sie als Au Pair-Mädchen bei einer wohlhabenden Familie landete, die ihr neben den häuslichen Aufgaben das Studium der Sprache ermöglichte. Danach ging es über den Kanal nach Paris, um dort Französisch in der „Alliance francaise“ zu erlernen.