Serie Wohnungslosenhilfe „Ein Mensch ist kein Kostenfaktor…“

Mettmann · Für Armenbegräbnisse gilt oft: Ruhe sanft und billig. Diakon Michael Anhut will das nicht hinnehmen. Er steht auch dann am Grab, wenn es sonst keiner tut. Er hält Trauerreden an „Gedenktagen für Drogentote“ und entzündet Kerzen am Frühstückstisch der Caritas-Suchthilfe.

11.02.2024 , 11:40 Uhr

Für Armenbegräbnisse gilt oft: Ruhe sanft und billig. Diakon Michael Anhut will das nicht hinnehmen. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Sabine Maguire