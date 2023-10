Musiker aus Mettmann Aris Valentinos Traum von einer Karriere

An die ersten Erfolge möchte er nun anknüpfen. „Für 2024 planen wir ein eigenes Album mit allem, was dazu gehört“, so der 22-Jährige. „Zudem möchten wir eine eigene Konzertreihe spielen.“ Sowohl das Album als auch das Konzert sollen unter dem Titel „The Aris Valentino Show“ laufen. Generell möchte der Nachwuchskünstler in naher Zukunft so viele Konzerte wie möglich spielen.